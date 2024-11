Amsterdam niet langer veiligheidsrisicogebied

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam geldt niet langer als veiligheidsrisicogebied. De maatregel was ingesteld door burgemeester Femke Halsema in de nasleep van geweld en ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. In een veiligheidsrisicogebied kan de politie preventief fouilleren.

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en de hoofdofficier van justitie vindt het niet noodzakelijk om de maatregel te verlengen. "Er zijn op dit moment geen concrete aanleidingen om het veiligheidsrisicogebied in de hele stad van kracht te houden", staat in een verklaring.