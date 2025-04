Het is bizar windstil dit jaar: dit is de reden

Het waait veel minder in Nederland, misschien is het je al opgevallen. De brute stormen van vroeger, de vileine oostenwind, een stevige lauwe bries uit het zuiden, het is een zeldzaamheid geworden. Dit jaar is het zelfs zo extreem dat dit mogelijk het meest windstille jaar ooit wordt.

De afname van wind is al decennia aan de gang, maar zelden was het zo erg. Klimaatwetenschapper Peter Siegmund: "Dit jaar is er tot nu toe wel heel weinig wind. Niet heel erg verrassend, het regende ook heel weinig, er waren veel hogedrukgebieden, en dat heeft allemaal met elkaar te maken."

Kijk je bijvoorbeeld naar de windsnelheden in Groningen dan zie je een duidelijke afname. Dit jaar werden er tot nu toe windsnelheden van 3,6 meter per seconde gemeten, in 1980 was dat nog 4,5 meter per seconde.

Behalve de toename van hogedrukgebieden is er nog een reden dat de wind afneemt, legt Siegmund uit. "Het is een kwestie van verruwing van het landschap. Er wordt meer en hoger gebouwd en dat remt de wind af. Dat is voor een groot deel de reden." Bebouwing heeft tot op grote afstand nog invloed. "Hoe meer obstakels de wind ontmoet, hoe sterker de wind wordt geremd."

Dat speelt ook in Azië en Noord-Amerika. Het waait dus eigenlijk niet minder hard, we hebben er gewoon minder last van. Klimaatverandering heeft er maar een klein beetje mee te maken. Door de toename van het aantal hogedrukgebieden neemt met name in de zomer de wind een beetje af.