Paus Franciscus onderweg naar laatste rustplaats

VATICAANSTAD (ANP) - Het lichaam van paus Franciscus is onderweg naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome. De processie met de kist legt een route van circa 6 kilometer af.

De stoet gaat via Porta del Perugino, een westelijke poort van Vaticaanstad, de rivier de Tiber over. De processie gaat daarna over de hoofdstraat Corso Vittorio Emanuele langs de Piazza Venezia en daarna het Colosseum, voordat de kist bij de Basiliek van Santa Maria Maggiore arriveert.

De stoet wordt volgens het Vaticaan bij aankomst verwelkomd door een groep "armen en behoeftigen". Zij staan symbool voor Franciscus' toewijding aan mensen die in armoede leven of te maken hebben met onderdrukking. De paus krijgt in de basiliek op eigen verzoek een sober graf met alleen zijn naam op de tombe.