Het wordt eindelijk zomer

Na weer een week waarin de regen van geen ophouden wist, kunnen we eindelijk echt een beetje gaan genieten van de zomer. Het wordt namelijk droog. En met temperaturen van 20 tot 25 graden is het ook lekker warm.

In de tweede helft van juli en begin augustus valt er minder neerslag dan normaal, meldt Weeronline. Ook gaat de zon doorbreken en stijgt de temperatuur. "Zomerse waarden van 25 graden of net iets meer zijn zeker mogelijk, voornamelijk in het binnenland.”

Morgen wordt het al warmer met maxima van 23 graden aan de Noordzee tot 27 graden in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Wel trekken er buien over. Dat is ook op dinsdag nog het geval. Maar vanaf woensdag wordt het droog en breekt er eindelijk een degelijke zomerperiode aan.

Je zou zomaar in eigen land op vakantie kunnen.