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Volgende hittegolf begint al eind van de week

Klimaat, natuur en milieu
door Gerard Driehuis
zondag, 28 juni 2026 om 16:02
hittegolf_juni_2026
De zomer van 2026 is nog maar net begonnen of de thermometers schieten opnieuw richting tropische waarden. Terwijl de eerste Europese hittegolf van juni min of meer voorbij is, kondigen weermodellen al een nieuwe golf van hitte aan die via Spanje en Frankrijk naar de Benelux wordt gestuurd. Nederland raakt daarbij weliswaar vooral de periferie van de zwaarste hitte, maar de kans op opnieuw meerdere dagen boven de 30 graden is aanzienlijk.

Waarom “de volgende golf” nu al in zicht is

Sinds midden juni spreekt de weersector over een “majesteuze pan-Europese hittegolf” die een groot deel van West- en Zuid-Europa als een warmtekoepel heeft afgedekt. Die koepel reikt van Noord-Afrika via het Iberisch Schiereiland tot diep in Frankrijk, met lokaal maxima tot boven de 40 graden. De Benelux ligt daarbij in de randzone, maar wordt toch regelmatig meegesleept: KNMI-datgegevens melden eind juni al maximumtemperaturen rond de 37 graden in De Bilt.
Weer.nl waarschuwde half juni dat hete lucht uit Noord-Afrika, Spanje en Frankrijk opnieuw richting Benelux wordt getransporteerd en dat een nieuwe golf van hitte “aanstonds” is. Daarbij worden, afhankelijk van de exacte stroming, temperaturen tot circa 36 graden in Nederland genoemd, met de climax van de warmte in de tweede helft van juni. Dat betekent voor Nederland en Vlaanderen dat de atmosfeer nauwelijks de tijd krijgt om te resetten voordat de volgende hitte-uitbraak in de kaarten verschijnt.
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Klimaattrend: hittegolven worden normaler dan ons lief is

Uit KNMI-onderzoek blijkt dat hittegolven zoals die van de afgelopen jaren vroeger vrijwel onmogelijk waren, maar inmiddels tot wel honderd keer waarschijnlijker zijn geworden door klimaatverandering. Ook seizoensverwachtingen voor zomer 2026 spreken van een grote kans op een warme, zonnige en relatief droge zomer, waarbij vooral juni en juli bovengemiddelde temperaturen laten zien.
Die combinatie van warmte en droogte maakt nieuwe hittegolven extra waarschijnlijk. Een uitgedroogde bodem warmt sneller op, terwijl hogedrukgebieden regen op afstand houden en de luchtmassa’s stabiel en uitzonderlijk warm blijven. In de praktijk betekent dit dat “de volgende hittegolf” niet meer het zeldzame meteorologische incident is, maar een terugkerend zomerfenomeen waarmee we in Nederland rekening moeten houden.

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