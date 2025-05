Hou eens op mijn die eeuwige geraniums. Er zijn andere leuke planten

Geraniums zijn jarenlang de standaard geweest voor balkons en vensterbanken. Begrijpelijk. Ze zijn sterk, bloeien lang en verdragen best wat verwaarlozing. Maar eerlijk is eerlijk: ze zijn ook een beetje saai geworden. Steeds meer mensen willen iets nieuws, iets dat net zo makkelijk is, maar meer kleur, variatie en sfeer brengt.

Welke planten zijn nu dé alternatieven voor geraniums?

Er is goed nieuws: er zijn volop andere planten die minstens zo makkelijk zijn, maar veel verrassender ogen. Hier een paar toppers die je balkon of tuin direct een frisse boost geven:

Impatiens (Vlijtig Liesje): Deze plant is dé trend van 2025. Impatiens bloeit uitbundig in allerlei kleuren, van wit tot knalroze en oranje. Ze zijn ideaal voor schaduwrijke plekken en hebben nauwelijks onderhoud nodig. De bloemen vallen vanzelf af, dus je hoeft niet steeds te ‘doodkoppen’. Er zijn soorten voor zowel schaduw (Impatiens walleriana) als zon (New Guinea Impatiens). Ze zijn sterk, kleurrijk en blijven het hele seizoen doorbloeien.

Dipladénia: Zoek je iets exotischer? De dipladénia (ook wel mandevilla genoemd) is een klimplant met prachtige bloemen in roze, wit of rood. Ze bloeit lang, is bestand tegen droogte en heeft weinig verzorging nodig. Ideaal voor wie niet elke dag wil water geven. Bonus: dipladénia trekt bijen en vlinders aan en zuivert de lucht.

Calibrachoa: Dit is een soort mini-petunia met kleine klokvormige bloemen in alle kleuren van de regenboog. Calibrachoa's zijn perfect voor hangmanden en balkonbakken, bloeien de hele zomer door en zijn niet veeleisend. Ze verdragen een keer vergeten water geven en zijn bestand tegen regen.

Hewaria: Deze minder bekende plant is een echte doorbloeier. Hewaria is sterk, kan tegen een stootje en bloeit het hele jaar door bij temperaturen boven de 10 graden. Ze komt in vrolijke kleuren als paars, roze, geel en wit en vraagt weinig onderhoud.

Sterke balkonplanten: Denk ook eens aan kattenkruid (Nepeta), salvia, vlinderstruik (Buddleja), bergsteentijm (Calamintha), blauwe druifjes, rozemarijn en kruiptijm. Deze planten zijn niet alleen mooi, maar trekken ook bijen en vlinders aan, zijn winterhard en kunnen tegen wind en zon.

Wat zijn de voordelen van deze alternatieven?