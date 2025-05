Trump vol lof over Syrische president al-Sharaa

DOHA (ANP) - Donald Trump is onder de indruk van de nieuwe Syrische leider Ahmed al-Sharaa, heeft hij kort na een ontmoeting gezegd tegen journalisten. Hij omschreef de voormalige guerrillaleider als een "jonge, aantrekkelijke man" met een hele sterke achtergrond. De ontmoeting was volgens hem "geweldig".

Al-Sharaa was de leider van Jabhat al-Nusra, dat aanvankelijk gelieerd was aan al-Qaeda. Jabhat al-Nusra ging in 2017 op in HTS dat uiteindelijk Bashar al-Assad zou verdrijven.

Vijf jaar zat al-Sharaa vast in een Amerikaanse gevangenis in Irak. Later beloofden de VS nog eens een beloning 10 miljoen dollar (bijna 10 miljoen euro) voor zijn arrestatie. Die werd in december ingetrokken.

Trump prees al-Sharaa aan boord van Air Force One, onderweg van Saudi-Arabië naar Qatar. "Taaie vent. Sterk verleden. Heel sterk verleden. Een vechter." Trump denkt dat hij veel voor Syrië kan betekenen.