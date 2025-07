Europese beurzen hoger na handelsdeal VS-Japan, ASMI omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag flink omhoog na de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en Japan. Bij beleggers is daardoor hoop ontstaan dat de Europese Unie ook een handelsakkoord met de Amerikanen kan sluiten voor de deadline van 1 augustus. Verder ging op het Damrak de aandacht uit naar kwartaalcijfers van de AEX-bedrijven Randstad, KPN en ASMI.

De AEX-index in Amsterdam ging in de vroege handel 0,9 procent omhoog tot 909,05 punten. De MidKap won eenzelfde percentage op 924,56 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen boekten winsten tot 1,3 procent.

Chiptoeleverancier ASMI verloor 6,5 procent bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Het bedrijf heeft afgelopen kwartaal voor 702 miljoen euro aan nieuwe orders ontvangen, 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar slonk het orderboek met 10 procent.