Ruim 100 organisaties slaan alarm over honger in Gaza

Meer dan honderd organisaties slaan alarm over de humanitaire situatie in de Gazastrook. "Terwijl massale hongersnood zich uitbreidt over Gaza, kwijnen onze collega's en de mensen die wij helpen weg", staat in een gezamenlijke brief. Die is ondertekend door onder meer CARE, Artsen zonder Grenzen, Oxfam International, Plan International en Save the Children.

De 111 organisaties zien geen verandering in Gaza sinds de afspraken die Israël en de Europese Unie op 10 juli aankondigden over het opschalen van de hulp. "Regeringen moeten stoppen met wachten op toestemming om te handelen. We kunnen niet blijven hopen dat de huidige regelingen zullen werken. Het is tijd om daadkrachtig op te treden", verklaren ze. "Staten moeten concrete maatregelen nemen om de belegering te beëindigen, zoals het stoppen van de overdracht van wapens en munitie."

Ze roepen op tot onder meer een staakt-het-vuren, de heropening van grensovergangen en de onbeperkte toevoer van voedsel, drinkwater, medische voorraden, brandstof en andere hulpgoederen via door de Verenigde Naties geleide mechanismen. Ze benadrukken dat het uithongeren van burgers als oorlogsmethode een oorlogsmisdaad is.

Hulpgoederen

Israël blokkeert sinds 2 maart grotendeels de levering van hulpgoederen voor Gaza, terwijl de vraag ernaar juist steeds groter wordt. De voorraden zijn volgens de organisaties volledig uitgeput. De distributie van goederen die Gaza wel bereiken, gaat sinds eind mei via de omstreden Gaza Humanitarian Foundation (GHF), een door Israël en de VS gesteunde hulporganisatie.

Bij en op weg naar GHF-locaties zijn honderden doden en duizenden gewonden gevallen onder burgers die er voedsel wilden ophalen. Volgens de brief vinden er bijna dagelijks "bloedbaden" plaats. Daarin staat ook dat tonnen aan goederen klaarstaan voor Gaza en dat hulporganisaties op grote schaal in actie kunnen komen. Volgens de organisaties worden nu dagelijks gemiddeld 28 vrachtwagens aan hulp uitgedeeld. "Verre van genoeg voor meer dan 2 miljoen mensen."

Oproep

Vooral kinderen en ouderen worden getroffen door acute ondervoeding, maar ook volwassenen "storten op straat in door honger en uitdroging". De organisaties sluiten hun brief af met de boodschap dat "staten levens kunnen en moeten redden voordat er geen levens meer te redden zijn".

In een afzonderlijke oproep doet het Rode Kruis ook een appel op de Nederlandse politiek. "Het is aan onze overheid om nóg meer te doen en alles op alles te zetten voor een staakt-het-vuren. Dan kunnen wij echt doen waar we voor zijn: mensenlevens redden", zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens.