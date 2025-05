Zoektocht naar Jeffrey en Emma gaat verder in Groningen

FINSTERWOLDE (ANP) - De zoektocht naar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) gaat dinsdag verder op verschillende locaties in onder meer (Oost-)Groningen, meldt de politie. Volgens een politiewoordvoerder wordt opnieuw gezocht in de Carel Coenraadpolder bij Finsterwolde. Vanuit dat Groningse dorp wordt de zoekactie gecoördineerd.

De woordvoerder weet niet of de zoektocht alweer is opgestart. Deze werd maandagavond voor het donker gestaakt. Volgens hem hebben burgers zich dinsdagochtend gemeld bij het coördinatiepunt in het dorpshuis om te helpen zoeken. Of zij ook weer worden ingezet, kan hij niet zeggen.

Een lid van het Veteranen Search Team zei in het WNL-programma Goedemorgen Nederland dat het veteranenteam dinsdag met ongeveer zeventig à tachtig mensen meezoekt. "We gaan zo systematisch mogelijk te werk. Je wil niets overslaan, maar het is ook niet te doen om elke vierkante centimeter van Groningen en daarbuiten te doorzoeken."