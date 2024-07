'Mannetjesslang' baart veertien baby's

De Britse verzorgers van de Braziliaanse Regenboogboa Ronaldo konden hun ogen niet geloven: het 180 centimeter lange dier had in zijn glazen vivarium opeens gezelschap gekregen van liefst veertien kleintjes. De medewerkers van het City of Portsmouth college dachten dat Ronaldo een mannetjesslang was, en als klap op de vuurpijl was 'hij' al minstens negen jaar niet meer met een andere slang in aanraking gekomen. Wat is hier aan de hand?

'Wondergeboorte'

Het college noemt het een ‘wondergeboorte’, maar legt vervolgens uit dat het gaat om een zeldzaam voorbeeld van parthenogenese, een natuurlijke vorm van aseksuele voortplanting waarbij embryo’s zich ontwikkelen zonder bevruchting.

Het komt veel voor bij planten en bepaalde diersoorten, maar dit is pas het derde voorval wereldwijd, wat is gedocumenteerd bij een in gevangenschap levende Braziliaanse regenboogboa.

Een Britse student ontdekte de veertien baby’s: “Eerst dachten we dat ze zich vergist had. We konden onze ogen niet geloven”, zegt dierenverzorger Amanda McLeod tegen The Guardian

Klonen

Pete Quinlan, een reptielenspecialist, werd erbij gehaald en stond even met de mond vol tanden. “Ik kweek al vijftig jaar slangen en ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt”, legt hij uit. “Eigenlijk zijn de baby’s klonen van hun moeder, ook al zijn de huidpatronen allemaal enigszins verschillend.

Fantastische kans

“Ronaldo zag er iets dikker uit dan normaal, alsof hij maaltijd had gegeten. We hebben er geen moment aan gedacht dat hij, of moeten we zeggen zij, zwanger was”, aldus Quinlan, die al negen jaar voor Ronaldo zorgt. “Het is een fantastische kans voor de leerlingen om meer te weten te komen over de ontwikkeling van babyslangen.”

Hij is nu bezig met het uitzoeken van het geslacht van de babyslangen en het opzetten van veertien nieuwe vivaria. Zodra de slangen volwassen zijn, krijgen ze een nieuw thuis.