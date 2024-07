Op aardbeien uit de supermarkt zitten insecticide, schimmelbestrijder en PFAS

Een paar jaar geleden was er grote ophef: op de meeste aardbeien in de winkels zaten allerlei giftige stoffen. De winkels en telers beloofden beterschap. Die is er niet gekomen. Aardbeien uit gewone supermarkten zitten nog steeds onder de giftige troep. Dat blijkt uit een steekproef van Pesticiden Action Network Nederland (Pan NL), dat eind juni vijftien bakjes aardbeien uit zeven verschillende winkels in Amsterdam, Assen en Wageningen liet testen. Alleen op twee bakjes aardbeien van Ekoplaza en Odin werden geen bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Dat schrijft Trouw.

Op de dertien bakjes aardbeien van Albert Heijn, Aldi, Dirk, Jumbo en Lidl zaten resten van twaalf verschillende stoffen, gemiddeld drie per bakje. Bij elf van de gevonden resten gaat het om een schimmelbestrijder, de twaalfde is een insecticide. Vier van de twaalf stoffen zijn zogeheten kandidaten voor vervanging, die zo giftig zijn dat ze in Europa waar mogelijk moeten worden vervangen door veiliger middelen.

Drie van de twaalf zijn pfas-pesticiden, die moeilijk afbreekbaar zijn. Het laboratorium dat Pan NL inschakelde vond in twaalf van de vijftien bakjes aardbeien minimaal één pfas-pesticide of een kandidaat voor vervanging, soms meer.