Aantal verdrinkingsdoden in 2023 iets hoger dan in jaren ervoor

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar zijn iets meer mensen verdronken dan gemiddeld in de afgelopen tien jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde in 2023 98 sterfgevallen door verdrinking. In het afgelopen decennium waren dit er jaarlijks gemiddeld 88.

Het gaat hierbij alleen om verdrinkingsongevallen. Gevallen van zelfdoding of moord zijn niet meegenomen.

Het aantal verdrinkingsongevallen schommelt per jaar. Daarom onderzocht het statistiekbureau ook het totale aantal verdrinkingen in tien jaar tijd, tussen 2014 en 2023. In die periode verdronken 877 Nederlanders. Driekwart daarvan verdronk in open water, zoals in zee, een meer of gracht. De rest overleed dicht bij huis, bijvoorbeeld in een bad of vijver.

Zestigplussers

Zestigplussers overleden de afgelopen tien jaar relatief het vaakst door verdrinking. Ook onder jonge kinderen van migranten was dit aantal flink hoger. Het CBS rekende uit dat kinderen tot 10 jaar die in een land buiten Europa zijn geboren, negen keer vaker verdronken dan kinderen met een Nederlandse herkomst.

Relatief gezien verdronken de meeste mensen in de waterrijke regio's Zeeland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord en Friesland. In de regio Amsterdam verdronken absoluut gezien de meeste mensen. Van de verdrinkingsgevallen onder mensen die niet in Nederland wonen, zoals toeristen, vond 20 procent in Amsterdam plaats.

Over 2024 zijn nog geen cijfers beschikbaar, maar de afgelopen weken kwamen meerdere zwemmers in de problemen op het water. Vrijdag verdronk een Poolse man in de Lathumseplas bij Giesbeek, in de buurt van Arnhem. Een 52-jarige Duitser overleed zaterdag in het Kattendiep bij Kampen, en in Smalle Ee, in de buurt van Drachten, werd een zwemmer in kritieke toestand aangetroffen. Maandag moest een 6-jarige jongen gereanimeerd worden nadat hij uit het water was gehaald bij een recreatieplas in een vakantiepark in de buurt van Wezep (Gelderland).