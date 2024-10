Op deze drie plekken kun je de bladeren beter wel opharken

De blaadjes vallen van de bomen, een prachtig gezicht in het bos en ook in je tuin staat het wel leuk. Tenminste voor even, want het is niet altijd een goed idee om de boel de boel te laten.

We lezen steeds vaker dat het goed is om de bladeren in je tuin te laten liggen. Egels, muizen en insecten zijn er bijvoorbeeld blij mee. Maar het bodemleven kan dan misschien wel floreren, dat geldt niet voor het gras van je gazon. Als het helemaal bedekt is met bladeren krijgt het namelijk niet genoeg zonlicht, waardoor gele en soms zelfs kale plekken ontstaan. In het voorjaar groeit er vooral onkruid voor terug.

Ook je vijver heb je liever niet vol bladeren. Het blad gaat rotten waardoor het water verzuurt. Dat is erg slecht voor de waterkwaliteit. Planten kunnen er dan minder goed groeien en vissen kunnen doodgaan in te zuur water.

Tenslotte zijn die bladeren ook niet erg prettig op je terrasje of oprit, omdat ze smerig worden en glibberig. De plekken waar je loopt, kun je dus ook beter even aanharken.