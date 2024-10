Jamie Oliver roept op tot opsporen kaasdieven

LONDEN (ANP/AFP) - De bekende Britse tv-kok Jamie Oliver deed zaterdag een oproep om de politie te helpen bij het opsporen van bedriegers die een Londense zuivelfabriek voor 22 ton Engelse en Welshe cheddarkaas hebben opgelicht. Oliver omschreef de diefstal als een "brutale roof van schokkende proporties."

Hij vroeg zijn volgers op Instagram alert te zijn als ze iets hoorden over "vrachtwagenladingen zeer chique kaas" die "goedkoop" werden aangeboden. De waarde van de gestolen cheddar bedraagt ongeveer 300.000 pond (359.000 euro), vervolgde Oliver.

De oproep volgde nadat de Londense ambachtelijke kaasmaker Neal's Yard Dairy had bekendgemaakt dat het meer dan 950 wielen (hele kazen) cheddar had geleverd aan een vermeende oplichter die zich voordeed als groothandelaar voor een grote Franse retailer. Pas later werd duidelijk dat het bedrijf was bedrogen.