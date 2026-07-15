Pas op met je hond bij water: door de droogte is botulisme nu een onzichtbaar gevaar

Nederland kampt met een aanhoudende droogte en hittegolven. In stilstaand, opgewarmd water broeit een sluipmoordenaar waar hondenbezitters deze zomer extra alert op moeten zijn: botulisme. Op steeds meer plekken duiken waarschuwingen op — van Meerkerk tot Maastricht, van Zoeterwoude tot Brussel.

Waarom juist nu? De droogte creëert de perfecte broedplaats

De cijfers liegen niet. De afvoer van de Rijn bij Lobith is inmiddels gezakt tot onder de 1.000 kubieke meter per seconde, het neerslagtekort loopt op en waterschappen in het rivierengebied hebben deze week al tijdelijke onttrekkingsverboden ingesteld. Rijkswaterstaat meldt dat de watertemperatuur in het hoofdwatersysteem duidelijk verhoogd is

Clostridium botulinum, die floreert in warm, stilstaand en zuurstofarm water — de exacte omstandigheden die deze zomer op grote schaal ontstaan in sloten, vijvers en parkwateren. Waterschap Aa en Maas waarschuwt expliciet dat door de afnemende waterkwaliteit En precies dát is het probleem. Botulisme wordt veroorzaakt door de bacterie, die floreert in warm, stilstaand en zuurstofarm water — de exacte omstandigheden die deze zomer op grote schaal ontstaan in sloten, vijvers en parkwateren. Waterschap Aa en Maas waarschuwt expliciet dat door de afnemende waterkwaliteit het risico op botulisme en vissterfte fors toeneemt

Waar zijn nu al waarschuwingen afgegeven?

De meldingen stapelen zich in enkele weken tijd op:

En dat is nog exclusief de plekken waar blauwalg — vaak samen met botulisme — de kop opsteekt.

Wat maakt botulisme zo verraderlijk voor honden?

Het gif is onzichtbaar, reukloos en smaakloos. Een hond kan besmet raken door:

te drinken uit besmet water;

te zwemmen in besmet water en zich daarna schoon te likken;

een dode vis of dode watervogel op te pakken of op te eten.

Vooral dat laatste is riskant: kadavers vormen een reservoir van toxines. Volgens de GGD Leefomgeving is botulisme "heel gevaarlijk voor dieren" en kunnen ook mensen ziek worden — al is dat in Nederland zeldzaam.

De symptomen: dit zijn de alarmsignalen

Botulisme werkt op het zenuwstelsel en veroorzaakt slappe verlammingen. Let bij je hond op:

spierzwakte , wankel lopen of niet meer kunnen opstaan;

, wankel lopen of niet meer kunnen opstaan; verlamming , vaak beginnend in de achterpoten en oplopend naar voren;

, vaak beginnend in de achterpoten en oplopend naar voren; kwijlen en moeite met slikken;

en moeite met slikken; braken en diarree ;

; ademhalingsproblemen – het gevaarlijkste symptoom, want de ademhalingsspieren kunnen verlamd raken.

De symptomen kunnen binnen enkele uren tot een dag na blootstelling optreden. Wachten is geen optie.

Wat moet je doen als je vermoedt dat je hond besmet is?

Bel direct de dierenarts — óók als je hond er nog normaal uitziet. Haal je hond uit het water en houd hem uit de buurt van dode dieren. Spoel de vacht af met schoon leidingwater en voorkom dat hij zichzelf schoonlikt. Geef geen huismiddeltjes — geen melk, geen zout, geen zelf opgewekt braken. Rijd naar de kliniek, houd de hond rustig en let onderweg op ademhaling en trillingen.

De basisregels van veterinaire spoedhulp bij watergerelateerde vergiftigingen worden goed samengevat door Farm Food en Dierapotheker

Zo voorkom je een drama: zes praktische regels voor deze zomer

Zwem alleen op officiële zwemwaterlocaties. Controleer vooraf de actuele kwaliteit op zwemwater.nl of via de zwemwaterapp. Vermijd stilstaand, opgewarmd water — sloten, vaarten, poelen, parkvijvers en dode zijarmen zijn nu extra risicovol. Zie je dode vissen, eenden of vogels? Onmiddellijk omdraaien. Laat je hond er niet in of langs. Neem altijd een flesje schoon drinkwater en een opvouwbaar bakje mee, zodat je hond nooit uit natuurwater hoeft te drinken. Let ook op blauwalg — een blauwgroene, olieachtige of stinkende laag op het water. Blauwalg en botulisme komen vaak in dezelfde wateren voor. Meld dode dieren bij de gemeente of het waterschap. Zo help je verdere verspreiding voorkomen. Bij Waterschap Rivierenland kan dat 24/7 via 0344-649090.

De grotere plaatje: dit wordt de nieuwe zomerrealiteit

Botulismemeldingen bij honden zijn geen incident meer maar een terugkerend zomerpatroon. Naarmate hittegolven langer duren en droogteperiodes intensiever worden, warmt oppervlaktewater sneller op en groeit de bacteriedruk. Waterschappen wijzen expliciet op deze klimaatgedreven verschuiving : extremen — of het nu droogte, hoogwater of hitte is — zijn geen uitzondering meer.

Voor hondenbezitters betekent dat: de zomerse duik in de sloot is niet meer wat hij was. Een onschuldig ogende vijver kan deze weken het verschil zijn tussen een leuke wandeling en een spoedrit naar de dierenkliniek. Hou het simpel — schoon water uit de fles, aangelijnd langs verdachte plekken, en bij twijfel: niet erin.