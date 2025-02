Spectaculaire beelden: supergroep van meer dan 2000 dolfijnen springt en zwemt voor Californische kust

Meer dan 2000 dolfijnen vormden voor de kust van Californië een bijzonder spektakel. Ze sprongen en gleden door het helderblauwe water van Monterey Bay "als vliegende wenkbrauwen", aldus de filmer van het bijzondere fenomeen.

De zogenoemde superpod bestond uit noordkapers, witflankdolfijnen en lichtgrijze babykalfjes. Evan Brodsky, kapitein van de privéboot Monterey Bay Whale Watch, maakte een video van de dieren en noemde het “adembenemend”.

“Superpods zoals deze zijn zeldzaam, vooral van noordelijke gladde dolfijnen”, schreef Monterey Bay Whale Watch op Facebook, waarbij ze opmerkten dat de winter de beste tijd is om naar dolfijnen te kijken in dit gebied. Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) reizen noordelijke gladde dolfijnen meestal in kleinere clusters van 100 of 200 dieren.

Ze zijn de enige dolfijnsoort in het noordelijke deel van de Stille Oceaan die geen rugvinnen hebben en ze staan bekend als acrobatische zwemmers die meer dan 15 meter boven het water kunnen springen. “Ze zijn helemaal glad,” vertelde Brodsky aan persbureau AP. “Als ze springen, lijken het net vliegende wenkbrauwen.”

Hij en zijn bemanning raakten in de ban van het uitzicht, zei hij. “We waren zo opgewonden, het was moeilijk om onze emoties in te houden. We hadden een grijns van oor tot oor.”

Dolfijnen kunnen zich groeperen om roofdieren af te weren of om samen te eten. “In groepen spelen ze, babysitten ze, waarschuwen ze elkaar voor gevaar zoals roofdieren, oefenen ze in baltsgedrag en jagen ze”, aldus de National Marine Sanctuary Foundation.

Monterey Bay, ten zuiden van San Francisco, is een bestemming voor liefhebbers van zeedieren. De baai maakt deel uit van een nationaal zeereservaat.

Bron: The Guardian