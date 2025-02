Meeste Chilenen hebben weer stroom: noodtoestand voorbij

SANTIAGO (ANP) - De Chileense regering heeft de noodtoestand ingetrokken die was afgekondigd naar aanleiding van een stroomuitval die vrijwel het hele land in duisternis hulde. De stroomvoorziening is woensdagmorgen al voor 94 procent hersteld volgens de autoriteiten.

De oorzaak was een technische storing in een hoogspanningsleiding van een elektriciteitsbedrijf in de regio van Coquimbo, bijna 400 kilometer ten noorden van de hoofdstad. Er was geen sprake van een aardbeving of een aanslag. De laatste grootschalige stroomuitval was in 2010 als gevolg van een aardbeving.

In het land zaten circa acht miljoen mensen zonder stroom. Het leger werd ingezet om de orde te handhaven.