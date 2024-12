Statiegeld mogelijk omhoog naar €1 per fles

Het lukt de verpakkingsindustrie niet om voldoende plasticflessen in te zamelen. Het statiegeld is voor veel consumenten te laag om de moeite te doen hun flesjes en flessen terug te brengen naar de winkel. Een forse verhoging van het statiegeld op plastic flessen is daarom een stap dichterbij. Een bedrag van € 1 voor grote flessen en € 0,50 voor kleine flessen leidt tot de grootste bereidheid onder consumenten om flessen in te leveren. Dat blijkt uit vertrouwelijk onderzoek dat in handen is van het FD.

Mensen brengen vaker hun lege flessen naar een inzamelpunt bij een hoger statiegeldbedrag, luidt de conclusie van het onderzoek dat stichting Verpact bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ingediend. De komende maanden beslist de toezichthouder of ze daadwerkelijk tot een verhoging overgaat.

Supermarkten zijn uiteraard fel tegen. Die denken minder flesjes en flessen te gaan verkopen als de aankoop zoveel duurder wordt.