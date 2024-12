Beurshandel op Damrak in teken van Amerikaans rentebesluit

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten in de Verenigde Staten voor de derde keer op rij gaat verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over de rentestappen in het nieuwe jaar. Powell gaf onlangs in een toespraak al aan dat de Fed "het zich kan veroorloven om iets voorzichtiger te zijn" met renteverlagingen in de toekomst, gezien de nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie.

De AEX-index lijkt vrijwel vlak te openen, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio verloor 0,7 procent. Nissan maakte een koerssprong van 24 procent in Tokio. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei bereiden Nissan en Honda zich voor op onderhandelingen over een mogelijke fusie van de twee autofabrikanten. De fusie zou bedoeld zijn om de bedrijven te helpen concurreren met rivalen op het gebied van elektrische voertuigen, zoals Tesla en Chinese autofabrikanten. Mitsubishi Motors, waarvan Nissan grootaandeelhouder is, zou op den duur ook worden toegevoegd aan het fusiebedrijf. Mitsubishi steeg 20 procent en Honda daalde 3 procent.

Foxconn won 0,8 procent, na berichten dat de Taiwanese iPhone-maker interesse zou hebben in een overname van Nissan. Volgens zakenkrant Nikkei zou die interesse ervoor hebben gezorgd dat Nissan en Honda hun pogingen om samen te gaan, hebben opgevoerd om te voorkomen dat Nissan in Taiwanese handen komt.

JDE Peet's

Op het Damrak blijft JDE Peet's in de belangstelling staan. Volgens de krant De Tijd escaleert het conflict over de koffieprijzen tussen JDE Peet's en Belgische supermarkten. De eigenaar van koffiemerken als Douwe Egberts, L'Or en Senseo vraagt meer geld voor zijn producten door sterk gestegen koffieprijzen. Supermarktconcern Colruyt vindt die stijging buitensporig en stopt tijdelijk zijn bestellingen. JDE Peet's zakte een dag eerder al ruim 6 procent door een verkoopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank waarschuwde daarbij dat de flink gestegen koffieprijzen de verkopen van JDE Peet's kunnen raken.

De euro was 1,0510 dollar waard, tegen 1,0501 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 70,15 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 73,25 dollar per vat.