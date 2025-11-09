Tenerife:Reusachtige golven sleuren toeristen de zee in

Binnen enkele uren tijd vonden er zaterdag meerdere tragische ongelukken plaats aan het strand van Tenerife. Reusachtige golven sleurden mensen die zich dicht bij de kust bevonden het water in. Drie mensen kwamen om het leven, minstens 15 raakten gewond.

Rond 15.00 uur sloeg een enorme golf in Puerto de la Cruz aan de noordkust van Tenerife tegen de pier. Tien mensen werden in zee geslingerd.

Een vrouw kreeg een hartstilstand. Reddingswerkers probeerden haar ter plaatse te reanimeren, maar zonder succes. De andere negen, onder wie drie Franse toeristen, werden met deels ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een uur eerder werd op een ander strand aan de zuidkust een dode man gevonden. Omstreeks 16.45 uur vond het derde drama plaats: in de gemeente La Guancha in het noordwesten van het eiland viel een man in het water, zo meldt de lokale krant “Diario de Avisos”

Het noodweer kwam niet onverwachts. Tenerife behoort tot de Canarische Eilanden in de open Atlantische Oceaan. Vooral in de herfst en winter ontstaan er ver op zee enorme, onvoorspelbare golven. Omdat het water rond het eiland diep is, breken deze monstergolven vaak pas vlak voor de kust – en komen dan ongeremd op het land terecht.

Toch negeren toeristen elk jaar de waarschuwingen van de lokale autoriteiten en de duidelijk zichtbare borden langs de kust. Zo ook zes Franse vakantiegangers, die door een golf werden verrast en in zee werden gesleurd. De alarmcentrale waarschuwt: “Vermijd de kustgebieden – vooral bij een hoog alarmniveau.”