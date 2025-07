Meer Nederlanders verdrinken

In 2024 zijn meer Nederlandse inwoners door verdrinking om het leven gekomen dan voorgaande jaren. Vooral veel mannelijke senioren overleden vorig jaar door verdrinking. In totaal zijn er 107 verdrinkingen geregistreerd, de helft van de drenkelingen was ouder dan 60 jaar, schrijft de Volkskrant.

Het aantal drenkelingen in 2024 is daarmee hoger dan het gemiddelde van ruim 89 jaarlijkse verdrinkingen van de afgelopen tien jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over accidentele verdrinkingen.

In deze cijfers tellen verdrinking door zelfdoding, moord en verkeersongevallen niet mee. Tussen 2014 en 2023 waren er daarnaast jaarlijks gemiddeld 27 verdrinkingen onder toeristen en arbeidsmigranten, de cijfers van 2024 zijn hierover nog niet bekend.