Honderdduizenden mensen geëvacueerd op Filipijnen om supertyfoon

MANILLA (ANP/AFP/DPA/RTR) - De Filipijnen zetten zich schrap voor de komst van de supertyfoon Fung-wong. De autoriteiten melden dat meer dan 900.000 mensen risicogebieden hebben verlaten.

De orkaan gaat gepaard met windsnelheden van 185 kilometer per uur en krachtige windstoten. Ook wordt zware neerslag verwacht in grote delen van de eilandenstaat. Daar vielen eerder deze maand al meer dan tweehonderd doden door tyfoon Kalmaegi.

Nu ook Fung-wong nadert, is opdracht gegeven maandag scholen en overheidskantoren dicht te houden op het grote eiland Luzon, waar zich ook hoofdstad Manilla bevindt. Kerkdiensten, sportwedstrijden en andere openbare bijeenkomsten zijn afgeblazen en honderden vluchten zijn geannuleerd.

Het eiland Catanduanes kreeg zondag al te maken met overlast. Daar stroomde het water door de straten. "Toen de golven de zeewering raakten, voelde het alsof de grond trilde", zei een 33-jarige inwoner van de plaats Virac tegen persbureau AFP. "Het regent nu hard en ik hoor de wind fluiten."