Energievoorziening Oekraïne 'nul' door Russische aanvallen

door anp
zondag, 09 november 2025 om 7:08
KYIV (ANP/AFP) - Russische aanvallen op energie-infrastructuur in heel Oekraïne brachten de capaciteit daarvan dit weekend "tot nul", aldus het staatsenergiebedrijf Centerenergo. Rusland lanceerde zaterdag honderden drones om de installaties te saboteren.
Oekraïne moest alles in het werk stellen om de energievoorziening weer op gang te brengen.
Netbeheerder Ukrenergo kondigde aan dat de energievoorziening in de meeste regio's van het land 8 tot 16 uur per dag zal worden onderbroken, terwijl er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Rusland nam ook twee kerncentrales in het westen van Oekraïne onder vuur. Oekraïne verzocht het Internationaal Atoomagentschap daarop te reageren. "Rusland brengt met opzet de nucleaire veiligheid van Europa in gevaar", schreef minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha op Telegram.
