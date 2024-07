Toerist vertrapt door olifant in nationaal park Zuid-Afrika

Een Spaanse toerist is in een Zuid-Afrikaans nationaal park gedood door een olifant. De man werd vertrapt nadat hij zijn auto had verlaten bij een kudde olifanten.

Het incident vond zondagochtend plaats in het Pilanesberg National Park, melden parkfunctionarissen dinsdag. Dit park ligt ongeveer 200 kilometer ten noordwesten van Johannesburg en is zeer populair onder toeristen. De 43-jarige Spanjaard bezocht het park met zijn verloofde en twee vrouwen.

Kalfjes beschermen

Het viertal reed in een eigen voertuig door het park en kwam drie olifanten en drie kalfjes tegen. "Rapporten suggereren dat de man het voertuig stopte, uitstapte en dichterbij de olifanten ging staan om foto's te maken," zegt een politiewoordvoerder. "De olifanten hebben hem naar verluidt aangevallen en gedood." De drie personen in de auto, allen afkomstig uit Johannesburg, bleven ongedeerd.

Ramen en deuren sluiten

Het hoofd natuurbescherming van de provinciale park- en toerismeorganisatie zegt dat de "matriarch" van de kudde de man aanviel omdat hij de olifanten benaderde. Het is volgens de functionaris "normaal gedrag" dat olifanten hun kleintjes beschermen. "Veel toeristen zijn zich niet bewust van de gevaren en realiseren zich niet hoe gevaarlijk deze dieren kunnen zijn."

Pilanesberg en andere nationale parken in Zuid-Afrika waarschuwen bezoekers voor het gevaar dat wilde dieren kunnen vormen. Bezoekers mogen alleen op bepaalde plekken uit hun voertuig stappen. De ramen en deuren moeten altijd gesloten blijven.