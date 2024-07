Wimbledon-finale gemengd dubbelspel drie dagen later door regen

LONDEN (ANP) - De finale van het gemengd dubbelspel op Wimbledon is met drie dagen opgeschoven door de vele regenval eerder in het toernooi. Eigenlijk zou de strijd om de titel donderdag al zijn, maar die is nu zondag. Dan staat ook de finale van het enkelspel bij de mannen op het programma.

Door de regen zijn nog altijd niet alle wedstrijden uit de eerste ronde van het gemengd dubbelspel uitgespeeld. Dit maakt het volgens de toernooiorganisatie onmogelijk om de finale al op donderdag af te werken.

Onder anderen de Nederlander Jean-Julien Rojer moet met zijn Amerikaanse dubbelpartner Bethanie Mattek-Sands zijn partij uit de eerste ronde nog afmaken. Het duo staat in de eerste set met 5-3 achter tegen de Argentijn Máximo González en Ulrikke Eikeri uit Noorwegen. Demi Schuurs is al uitgeschakeld.