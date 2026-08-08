Meloni laakt vakbondsmensen bij herdenking mijnramp Marcinelle

ROME (ANP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft boos gereageerd op de houding van enkele Italiaanse vakbondsmensen bij de herdenking in België van de grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis. Daarbij kwamen in Marcinelle op 8 augustus 1956 262 mensen om, onder wie 136 Italianen.

Vertegenwoordigers van de vakfederatie CGIL keerden zaterdag het podium de rug toe toen de Italiaanse senaatsvoorzitter een boodschap voorlas van president Sergio Mattarella.

Meloni noemt het een schandaal dat de herdenking wordt misbruikt voor "een politiek protest waarbij ook nog staatsinstellingen worden geminacht". Marcinelle is "een plaats van herinnering, respect en de waardigheid van arbeid".

Mattarella wijst in zijn boodschap op het lot van migranten: "We worden opgeroepen te denken over de tol die is betaald en om te handelen, zodat dergelijke tragedies zich nooit herhalen en het beheer van migratiestromen wordt geleid door principes van respect voor de menselijke waardigheid."