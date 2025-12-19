ECONOMIE
Tbs met dwang, geen cel, voor dodelijke mesaanval bij Erasmusbrug

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 10:30
anp191225096 1
SCHIPHOL (ANP) - De rechtbank heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 23-jarige Ayoub M. uit Amersfoort voor de dodelijke steekpartij aan de voet van de Rotterdamse Erasmusbrug op 19 september vorig jaar. De rechtbank acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar en legt hem daarom geen celstraf op. "De afschuwelijke feiten kunnen hem niet worden aangerekend, hij was volledig psychotisch", aldus de rechtbank in het vonnis.
Een 32-jarige Rotterdammer kwam bij de mesaanval om het leven. Een man uit Zwitserland raakte gewond. Het Openbaar Ministerie had twintig jaar cel en tbs geëist.
M. is schuldig aan moord, meerdere pogingen tot moord en bedreiging, alles met een terroristisch motief. Hij riep meerdere keren "Allahu akbar" (God is de grootste) tijdens het geweld, voordat hij werd overmeesterd door omstanders.
Tijdens de inhoudelijke behandeling zei hij zich niets meer te herinneren van de dag. Hij heeft schizofrenie en kampt met religieuze wanen.
