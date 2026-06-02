VN waarschuwt: er komt een zware El Niño aan met veel extreem weer

Alsof hittegolven, overstromingen en droogte nog niet genoeg zijn, waarschuwen klimaatwetenschappers nu voor de terugkeer van El Niño. Volgens de Verenigde Naties is de kans groot dat het weerfenomeen de komende maanden opnieuw opduikt met mogelijk grote gevolgen voor het weer wereldwijd.

De kans dat El Niño vóór september terugkeert, wordt inmiddels geschat op 80 procent. Tegen november loopt die kans zelfs op tot 90 procent. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

El Niño is een natuurlijk verschijnsel dat om de paar jaar ontstaat in de Stille Oceaan. Het heeft effect op het weer over de hele wereld. En in combinatie met de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde kan het voor extra extreme omstandigheden zorgen.

VN-secretaris-generaal António Guterres noemt de ontwikkeling dan ook een “urgente klimaatwaarschuwing”. Volgens hem gooit El Niño “olie op het vuur van een al opwarmende wereld”.

Waarom wetenschappers zich zorgen maken

De vorige El Niño-periode, die liep van 2023 tot 2024, behoorde tot de vijf krachtigste ooit gemeten. Hij speelde een belangrijke rol bij de recordtemperaturen die wereldwijd werden geregistreerd.

Nu de oceaan opnieuw tekenen vertoont van opwarming, verwachten wetenschappers dat ook de komende maanden uitzonderlijk warm kunnen worden. De WMO voorspelt bovengemiddelde temperaturen in vrijwel alle delen van de wereld.

Daarnaast neemt de kans op extreem weer toe. Sommige regio’s krijgen meer regen en overstromingen, andere gebieden krijgen te maken met langdurige droogte. Zo worden delen van Zuid-Amerika, Oost-Afrika en Centraal-Azië vaak natter tijdens El Niño, terwijl Australië, Indonesië en delen van Zuid-Azië juist droger worden.

Ook orkanen kunnen worden beïnvloed. Warmer oceaanwater zorgt doorgaans voor krachtigere stormen boven de centrale en oostelijke Stille Oceaan.

Gevolgen die verder reiken dan het weer

Volgens klimaatexperts gaan de gevolgen veel verder dan alleen een warme zomervakantie of een paar hete dagen. Vooral de voedselvoorziening kan onder druk komen te staan.

Boeren wereldwijd kampen nu al met de gevolgen van klimaatverandering. Extra droogte, hitte of juist overstromingen kunnen oogsten vernietigen en voedselprijzen verder opdrijven. Sommige experts vrezen zelfs dat een nieuwe sterke El Niño in 2027 opnieuw kan leiden tot een recordwarm jaar.

Toch benadrukken wetenschappers dat de precieze kracht van het fenomeen nog onzeker is. Sommige modellen voorspellen een relatief gematigde El Niño, terwijl andere uitgaan van een veel sterkere variant.

Eén ding lijkt echter duidelijk: de wereld staat opnieuw voor een periode waarin extreem weer vaker de norm dan de uitzondering kan worden. En dat maakt goede waarschuwingssystemen, klimaatmaatregelen en voorbereiding belangrijker dan ooit.