Vrouwen hebben 14 keer zoveel kans om te overlijden bij natuurrampen als mannen

De gevolgen van klimaatverandering zijn oneerlijk verdeeld, niet alleen tussen arm en rijk, maar ook tussen man en vrouw. Vrouwen blijken namelijk veertien keer meer kans te hebben om te overlijden door natuurrampen. Ze krijgen vaker te maken met dakloosheid en huiselijk geweld.

Onderzoeken laten extreme pieken van huiselijk geweld zien tijdens bijvoorbeeld de coronalockdowns, overstromingen of periodes van extreme droogte. Dat komt onder meer doordat communicatie met hulpverleners veel moeilijker verloopt en mannen gewelddadiger worden.

Vaker dakloos

Een nieuwe Australische studie laat zien dat vrouwen niet alleen veertien keer vaker overlijden bij een natuurramp, maar dat 80 procent van de daklozen en ontheemden na een ramp ook vrouwen zijn. Hoewel iets soortgelijks al vaker is aangetoond, wordt er bij klimaatbeleid nog steeds onvoldoende rekening gehouden met de grotere gevaren voor vrouwen, zeggen de Australische onderzoekers van Women’s Environmental Leadership Australia. “De impact is helemaal niet gelijk”, zegt de onderzoeksmanager van de organisatie, Carla Pascoe Leahy. “Er is het sociale nadeel, maar vrouwen zijn ook economisch benadeeld en als er een crisis uitbreekt, hebben ze minder zekerheid en minder middelen om uit te putten.”

Traditionele genderrollen

Geweld tegen vrouwen escaleert vaak tijdens een ramp, omdat traditionele genderrollen dieper verankerd raken, aldus het rapport. Terwijl mannen vaak een heldenrol hebben, zoals reddingswerker of brandweerman, doen vrouwen veel verzorgende taken.

Steve O’Malley, een hulpverlener, leert hulpverleners hoe gendergerelateerde verwachtingen tijdens extreme gebeurtenissen geweld kunnen normaliseren. “Uit onderzoek is gebleken dat de daders vaak mannen waren die ook reddingswerkzaamheden verrichtten, dus heerste het idee dat het hen vergeven moest worden”, zegt O’Malley. “Er zijn allerlei factoren waardoor mannen in zo'n situatie gewelddadig worden, maar de gemeenschap vergaf het hen om wat ze hadden meegemaakt.”