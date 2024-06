Waarom je beter de deur van de slaapkamer dicht kunt houden

De slaapkamerdeur dicht als je gaat slapen? Voor de een is dat vanzelfsprekend, terwijl de ander hem voor de ventilatie graag open laat. Toch kun je hem beter sluiten, vanwege de brandveiligheid.

Ten eerste vormt een dichte slaapkamerdeur een barrière voor het vuur. Het zal minder snel je kamer binnenkomen en ook giftige stoffen worden langer tegengehouden.

Verder blijft het zuurstofgehalte hoger en de temperatuur lager dan in de kamer waar het vuur woedt. Daardoor heb je dus meer tijd om op de brand te reageren en te maken dat je weg komt.

Want vuur verspreidt zich sneller dan ooit. Volgens onderzoek had je veertig jaar geleden nog zeventien minuten om je uit de voeten te maken als er brand in je huis was. Tegenwoordig is dat soms nog maar drie minuten door het gebruik van synthetische materialen, meubels en de constructie van huizen.