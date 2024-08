Waterig zonnetje: wij merken de directe gevolgen van bosbranden 7000 kilometer verderop

Het was zondag niet echt zonnig, en ook vandaag zullen we te maken krijgen met een waterig zonnetje, voorspelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. De oorzaak is verrassend: 7000 kilometer ten westen van Nederland staan de Canadese bossen op vele plekken in lichterlaaie.

Er woeden al weken meer dan honderd bosbranden in Canada. De kurkdroge natuurgebieden vatten makkelijk vlam door menselijk handelen of blikseminslagen. Wij hebben nu hier ook last van, omdat de rook in de hogere luchtlagen naar Nederland is gewaaid.

Paar dagen oude rook

“Eigenlijk zou het nu zonnig zijn geweest, maar deze rookwolk houdt het zonlicht deels tegen. Daardoor kleurt de lucht egaal geel”, zegt Van Bernebeek tegen het AD . Hij toont een wereldkaart waarop luchtvervuiling in de hoge luchtlagen te zien is. Een rode baan loopt van Canada, over de Atlantische Oceaan naar Europa. “Bij oranje kun je al de gevolgen merken op de grond, bij rood dus helemaal. Het is rook van een paar dagen oud.”

Heiig tot dinsdag

Maandag is het weer ook nog heiig bij een temperatuur van 25 graden, verwacht de weerman. Het voelt in de zon behoorlijk warm en wat broeierig aan, vooral omdat het weinig waait. Ook ‘s avonds blijft het warm. “Dinsdag draait bij ons de wind naar het zuiden, dan hebben we geen last meer van de Canadese rook", besluit Van Bernebeek.