China en VS slaan handen ineen om 'financiële stressgebeurtenissen' aan te pakken

De Chinese centrale bank en het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben afgesproken om contactpersonen aan te wijzen om toekomstige "financiële stressgebeurtenissen" aan te pakken. Het gaat om een zeldzame uitbreiding van de samenwerking van de twee grootste economie ën ter wereld.

Een en ander is afgesproken in Shanghai op een bijeenkomst van de zogenoemde Financial Working Group. Die werd nog niet zo lang geleden opgericht na een bezoek van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen aan China. Volgens een verklaring over de gesprekken, die plaatsvonden op 15 en 16 augustus, hebben de landen ook lijsten van contacten uitgewisseld die handig kunnen zijn voor de financiële stabiliteit.

Soepele communicatie

De afspraken moeten "beide partijen in staat stellen om tijdige en soepele communicatiekanalen te onderhouden en onzekerheid te verminderen wanneer er financiële stressgebeurtenissen en operationele risico's van financiële instellingen optreden". De onderlinge gesprekken gingen verder onder meer over duurzame financiering.

China en de VS zijn al jaren verwikkeld in een soort handelsoorlog. Eerder dit jaar verhoogde de regering in Washington nog de importheffingen op de invoer van tal van Chinese goederen. De hogere heffingen waren vooral gericht op strategische sectoren zoals elektrische auto's, chips, batterijen, staal en belangrijke mineralen. De VS hebben ook veel Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst om zorgen over de eigen nationale veiligheid.