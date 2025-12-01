Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

Onze naaste verwanten in het dierenrijk blijken behoorlijk wat alcohol binnen te krijgen via hun fruitdieet. Onderzoekers ontdekten dat chimpansees dagelijks evenveel ethanol consumeren als een mens die twee tot drie standaardglazen drinkt.

Wanneer fruit rijp wordt, beginnen gisten de suikers in het vruchtvlees om te zetten in alcohol. Dit is een natuurlijk proces dat al meer dan honderd miljoen jaar bestaat, sinds de eerste bloeiende planten op aarde verschenen. Elk stukje rijp fruit bevat dus een beetje alcohol.

De onderzoekers vonden gemiddeld zo'n 0,3 procent alcohol in het fruit dat chimpansees eten. Chimpansees eten enorme hoeveelheden fruit, dus dat telt op. Een volwassen chimpansee verorbert dagelijks zo'n 4,5 kilogram vruchten. Reken je dat door, dan komt een chimpansee uit op ongeveer 14 gram pure alcohol per dag.

Omgerekend naar mensenmaat

Nu zijn chimpansees een stuk kleiner dan mensen. Een vrouwelijke chimpansee weegt gemiddeld zo'n 36 kilo. Als je de alcoholconsumptie omrekent naar lichaamsgewicht, dan komt een chimpansee uit op het equivalent van 2,6 standaardglazen alcohol per dag voor een mens van 70 kilo.

De favoriete fruitsoorten van de apen bevatten bovendien vaak de hoogste alcoholpercentages. De Ficus mucuso, een vijgensoort waar chimpansees in Oeganda dol op zijn, bevat gemiddeld 0,41 procent alcohol. Dit fruit maakt maar liefst 18 procent uit van hun jaarlijkse voedselinname.

De 'dronken aap'-hypothese

Dit onderzoek ondersteunt de zogeheten 'dronken aap'-hypothese. Deze hypothese stelt dat de menselijke voorliefde voor alcohol geen toevalligheid is, maar diep geworteld zit in onze evolutionaire geschiedenis. Onze voorouders aten miljoenen jaren lang rijp fruit en ontwikkelden een voorkeur voor de geur en smaak van ethanol, omdat dit een signaal was voor calorierijk, rijp voedsel.

Interessant genoeg hebben mensen, chimpansees en gorilla's een genetische aanpassing die hen helpt alcohol veel efficiënter af te breken dan andere zoogdieren. Deze mutatie ontstond ongeveer tien miljoen jaar geleden en maakt de lever veertig keer beter in het verwerken van ethanol.