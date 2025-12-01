ECONOMIE
Amsterdamse partijen willen azc voor lhbtiq+-vluchtelingen

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 18:56
anp011225162 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse fracties D66, GroenLinks, Volt en Partij voor de Dieren (PvdD) willen dat de hoofdstad asielopvang voor kwetsbare groepen vluchtelingen organiseert. Daaronder vallen lhbtiq+-personen.
Het initiatiefvoorstel komt volgens de partijen voort uit het verhaal van Omari, maar dat verhaal "staat helaas niet op zichzelf". Omari is een Nigeriaanse vluchteling die in een Nederlands asielzoekerscentrum (azc) werd belaagd en aangevallen vanwege zijn seksuele geaardheid, zo staat in het voorstel. Na doorplaatsing naar Duitsland vond Omari veiligheid in een gespecialiseerde opvanglocatie voor kwetsbare groepen.
De partijen schrijven dat de EU haar lidstaten verplicht om bij asielopvang bijzondere bescherming te bieden aan personen met verhoogde kwetsbaarheden, onder wie lhbtiq+-personen. In de huidige Nederlandse asielopvang hebben queer asielzoekers verhoogde risico's op discriminatie, geweld en uitsluiting, stellen de partijen.
Uitwerking
De wens van de vier partijen is dat Amsterdam onderzoekt hoe binnen de bestaande en geplande opvangcapaciteit een speciale opvang gerealiseerd kan worden voor kwetsbare groepen, waaronder lhbtiq+-personen en alleenstaande vrouwen met kinderen.
De indieners willen dat de gemeente met het COA in gesprek gaat over de uitwerking van een dergelijke opvang en denken zelf bijvoorbeeld aan "de nieuwe permanente azc-locatie in de Houthavens" die voor eind 2026 wordt opgeleverd.
