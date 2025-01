Gigantische ijsberg bedreigt miljoenen pinguïns

Een enorme ijsberg kan voor veel problemen zorgen voor de scheepvaart en pinguïnkolonies.

Het gaat om A23a, de grootste ijsberg ter wereld. De bijna 4000 vierkante kilometer grote ijsmuur - net iets kleiner dan de provincie Gelderland - drijft van Antarctica recht naar het Britse eiland Zuid-Georgia.

Het ijsblok dat zeker 40 meter hoog is, brak in 1986 al af van de Filchner-Ronne-ijsplaat, maar lag sinds die tijd vast op de bodem van de Weddellzee. Kort geleden is het reusachtige ding op drift geraakt. Als het echt vast komt te zitten op Zuid-Georgia kan dat problematisch worden voor miljoenen pinguïns, zeehonden en broedvogels.

Vaak vallen op drift geraakte ijsbergen op een zeker moment uit elkaar. Dat kan ook met A23a gebeuren, maar dan dient zich weer een ander probleem aan: schepen kunnen op de brokstukken varen, omdat de kleinere stukken slechter te zien zijn op satellieten.

"Al het ijs is gevaarlijk; hoe groter het is, hoe gemakkelijker het te vinden en te vermijden is. Kleiner ijs is veel moeilijker te detecteren, maar is zeker niet minder gevaarlijk", zegt Simon Wallace, kapitein van een onderzoeksschip bij CNN. "Kleiner ijs kan zich ophopen in de baaien en fjorden van Zuid-Georgia, waardoor deze ontoegankelijk worden, wat echt problematisch kan zijn."

