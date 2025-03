Zijn gekiemde aardappelen giftig?

Ongeschilde aardappelen blijken natuurlijk materiaal als je ze een tijdje laat liggen: dat ontkiemen ze en komen aan alle kanten paarsachtige aangroeisels. Zijn die giftig? El Pais zocht het uit.

Gekiemde aardappelen bevatten een natuurlijke gifstof genaamd solanine, vooral in de uitlopers en groene delen van de schil. Solanine is een alkaloïde die de aardappel beschermt tegen schimmels en insecten, maar giftig kan zijn voor mensen in grote hoeveelheden.

Wat is solanine en hoe gevaarlijk is het?

Solaninegehalte: Normale aardappelen bevatten gemiddeld 40 mg solanine per kilogram. Groene delen en uitlopers kunnen echter veel meer solanine bevatten.

Gevaar: Voor een volwassene is 200 mg solanine schadelijk, en de dubbele hoeveelheid kan dodelijk zijn. Echter, het is onwaarschijnlijk dat je zoveel solanine binnenkrijgt van een paar gekiemde aardappels.

Symptomen: Het eten van aardappelen met hoge solanineconcentraties kan leiden tot symptomen zoals misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn en duizeligheid.

Kun je gekiemde aardappelen veilig eten?

Ja, je kunt gekiemde aardappelen nog steeds eten, maar het is belangrijk om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

Verwijder uitlopers en groene delen: Snijd alle uitlopers en groene plekken weg, omdat deze het meeste solanine bevatten.

Controleer de textuur: Als de aardappel zacht of gerimpeld is, is het beter om hem weg te gooien.

Bewaar op de juiste manier: Bewaar aardappelen op een koele, donkere en droge plek om de solanineproductie te minimaliseren.

Alternatieven

Als je liever geen gekiemde aardappelen eet, kun je ze gebruiken om nieuwe aardappelen te kweken. Dit is een duurzame manier om voedselverspilling te voorkomen.