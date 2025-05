Zo complex is de lichaamstaal van paarden écht

Wetenschappers van de Universiteit van Portsmouth hebben ontdekt dat paarden een verrassend complex communicatiesysteem hebben dat veel meer omvat dan alleen oor- en kopbewegingen. De dieren hebben een gedetailleerde communicatiecode die ze gebruiken tijdens verschillende sociale interacties.

Door 72 uur aan bewegingsbeelden nauwkeurig te analyseren, brachten de wetenschappers in kaart hoe paarden non-verbaal communiceren. Uit het onderzoek blijkt dat deze dieren een breed scala aan gezichtsuitdrukkingen gebruiken om hun gevoelens en bedoelingen over te brengen. Of het nu gaat om vriendelijke toenadering, agressie, of spel: elk type interactie kent zijn eigen specifieke gezichtsuitdrukkingen.

Tijdens speelse momenten vertonen paarden bijvoorbeeld een opvallende gezichtsuitdrukking met een verlaagde onderlip, opgetrokken kin en wijd open mond. Deze uitdrukking vertoont opvallende overeenkomsten met die van andere zoogdieren, zoals primaten. Onderzoekers vermoeden dat deze communicatievorm al vroeg in de evolutie is ontstaan.

Handig voor wie met paarden werkt

Agressieve ontmoetingen kenmerken zich door andere signalen: afgeplatte oren, verhoogde wenkbrauwen, een verwijd neusgat en een verlaagd hoofd. Bij vriendelijke interacties steken paarden juist hun neus naar voren, terwijl ze bij aandachtige momenten hun oren naar voren en naar elkaar toe richten.

De studie toont het belang aan van een integrale benadering bij het interpreteren van paardencommunicatie. Waar eerder vooral naar oorstanden werd gekeken, toont dit onderzoek aan dat de combinatie van verschillende gezichtsbewegingen belangrijk is om te begrijpen wat een paard werkelijk wil zeggen. En dat kan handig zijn voor iedereen die met paarden werkt, niet enkel wetenschappers.