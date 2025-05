Adviseurs Witte Huis vertrouwen op beroep tegen handelsuitspraak

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Hoge functionarissen van het Witte Huis hebben donderdag de gevolgen van de rechterlijke uitspraak gebagatelliseerd die een deel van president Donald Trumps importheffingen blokkeert. Ze toonden zich vol vertrouwen over een beroep.

"Als iemand denkt dat dit de regering heeft verrast, denk dan nog eens na", zei Trumps handelsadviseur Peter Navarro op Bloomberg Television. "Er is eigenlijk niets veranderd."

Een handelshof in New York oordeelde dat Trump zijn bevoegdheden te buiten is gegaan door de International Emergency Economic Powers Act te gebruiken om verstrekkende heffingen te rechtvaardigen. Volgens Navarro zijn er echter alternatieve opties voor Trump om hetzelfde doel te bereiken.

Kevin Hassett, directeur van de National Economic Council, zei dat de regering nog geen alternatieven onderzoekt. In gesprek met Fox Business zei hij dat de regering ervan overtuigd is dat de uitspraak onjuist is en dat de uitkomst van het beroep anders zal zijn.