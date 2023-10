Johan Derksen denkt dat de Joden zelf hebben gevraagd om de terreur die dit weekeind over de staat Israël kwam. Als het in Nederland over Israël gaat is antisemitisme meestal niet ver weg. En dit keer kwam het - niet onverwacht - van de spreekbuis van de onderbuik van boos en blank Nederland. Let op: hij geeft niet Israe de schuld, maar de Joden.

Hij zei niet Israël … hij zei de Joden! pic.twitter.com/mpIuI1FLCX — Marcel Coltof (@MarcelColtof) October 9, 2023