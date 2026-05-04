Onbegrijpelijk dat het monument op de Dam vannacht niet bewaakt werd.

Je hoeft niet heel erg slim te zijn om te verzinnen dat extreme Israël-haters een poging zouden doen om 4 mei te ontregelen. En een heel goed doelwit is dan het monument op de Dam.

Maar bij de Amsterdamse politie is die gedachte blijkbaar niet opgekomen.

Het Monument op de Dam is in de nacht van zondag op maandag beklad met rode verf. Op beelden is te zien hoe schoonmakers de verf van het monument verwijderen. Maandagavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats.

Op het monument werd met rode verf het woord "genocide" geschreven.

Om misverstanden te voorkomen: het is schandelijk dat mensen dit doen. Maar het was wel te voorspellen.