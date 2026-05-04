BuZa: nog geen hulpverzoeken vanaf cruiseschip bij Kaapverdië

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlandse opvarenden van cruiseschip MV Hondius. Drie opvarenden van dat schip zijn overleden nadat ze ziek werden op het schip. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) testte er zeker één positief op het hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië.

Tijdens de cruise zijn drie personen ernstig ziek geworden, eenmaal aan land kwamen twee van hen te overlijden. Het gaat om Nederlanders. Van de derde opvarende is niet bekend of deze op het schip of op land overleed en ook de nationaliteit is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van BuZa liet zondagavond weten dat er tien of elf Nederlanders aan boord zijn van het schip. Een aantal van hen zijn bemanningsleden. Volgens het persbericht van cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions, die de cruise organiseert, zijn er momenteel twee bemanningsleden die "dringend medische zorg" nodig hebben. Het is onbekend of deze bemanningsleden Nederlands zijn.