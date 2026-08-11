Het is toch niet zó erg om je kind achter een schermpje te zetten

Jarenlang draaide de discussie over opvoeding vooral om één vraag: hoeveel schermtijd is nog verantwoord voor kinderen? Maar nieuw wetenschappelijk onderzoek zet die discussie op zijn kop. Niet zozeer het aantal minuten achter een scherm blijkt bepalend, maar vooral de manier waarop ouders ermee omgaan.

Onderzoekers van Deakin University in Australië analyseerden tientallen studies naar opvoedprogramma's die ouders helpen het schermgebruik van jonge kinderen te begeleiden. Hun conclusie is opvallend: wanneer ouders duidelijke afspraken maken, zelf het goede voorbeeld geven en actief betrokken zijn bij het mediagebruik van hun kinderen, zijn de effecten op de ontwikkeling gunstiger dan wanneer alleen de schermtijd wordt beperkt.

Dat is een belangrijke nuance. Veel ouders voelen zich schuldig als hun kind een extra aflevering van een tekenfilm kijkt of even op een tablet speelt. Maar volgens de onderzoekers is de context minstens zo belangrijk. Samen een educatief programma bekijken of een spelletje spelen levert andere ervaringen op dan een kind urenlang alleen met een smartphone laten zitten.

Ook een recente Portugese studie wijst in die richting. Daaruit blijkt dat niet alleen de duur van schermgebruik telt, maar ook het soort apparaat, de inhoud van wat kinderen bekijken en het moment waarop ze dat doen. Vooral schermgebruik vlak voor bedtijd en tijdens de maaltijd hangt samen met meer emotionele en gedragsproblemen. Educatieve inhoud en gezamenlijk kijken lijken juist minder negatieve effecten te hebben.

Gezonde gewoontes creëren

Dat betekent niet dat onbeperkte schermtijd ineens onschuldig is. Verschillende overzichtsstudies laten zien dat veel schermgebruik bij jonge kinderen nog altijd samenhangt met slechtere taalontwikkeling, minder lichaamsbeweging en een grotere kans op slaapproblemen. Maar de wetenschap wordt steeds genuanceerder: het simpele advies 'minder schermen' is onvoldoende.

Voor ouders ligt de uitdaging daarom niet alleen in het instellen van een tijdslimiet, maar ook in het creëren van gezonde gewoonten. Geen telefoons aan tafel, vaste schermvrije momenten, samen kijken of spelen en vooral zelf het goede voorbeeld geven. Kinderen leren immers niet alleen van regels, maar vooral van wat ze hun ouders zien doen.

De nieuwste wetenschappelijke inzichten maken daarmee één ding duidelijk: een tablet is niet automatisch een vijand van de opvoeding. De grootste invloed zit nog altijd aan de andere kant van het scherm.