Geennee.nl helpt je als verzekeren moeilijk ligt

Soms kom je in situaties waarin het afsluiten van een verzekering niet gemakkelijk is. Dat je geweigerd wordt door verzekeraars en om die reden niet met je scooter of met de auto de weg op kunt. In dat geval doe je er goed aan gebruik te maken van geennee.nl. Dit platform zal er namelijk alles aan doen om je alsnog onder te brengen bij een reguliere verzekeraar.

Weigering als gevolg van wanbetalen of een CIS-registratie

Wanneer verzekeraars je weigeren, kan dat uiteenlopende oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van een CIS-registratie en sta je op de zwarte lijst van verzekeraars. Ook kan een strafrechtelijk verleden roet in het eten gooien, of een rijontzegging die je gehad hebt. Maar soms kun je ook moeite hebben een verzekering te vinden omwille van je rij-jaren. Naarmate het aantal verzekeraars dat je weigert groeit, zakt je de moed steeds meer in de schoenen. En zonder verzekering met de auto de weg op gaan is geen optie. Stel dat je opnieuw aangehouden wordt en wat dan als je betrokken raakt bij een ongeval?

Geennee.nl probeert je onder te brengen bij een reguliere verzekeraar

Geennee.nl probeert je ondanks het verleden alsnog te verzekeren bij een reguliere maatschappij. Dat is voor jou de beste oplossing, omdat de reguliere verzekeraars je dan verzekeren onder de normale tarieven. Vanwege de goede contacten die Diks, eigenaar van geennee.nl heeft, kan vaak alsnog een verzekering geregeld worden. In andere gevallen is er met een verzekering met De Vereende nog een vangnet. Ook met deze partner werkt Diks innig samen. Het uniek is dat als je kiest voor De Vereende, je meteen online een indicatie krijgt van de prijs die je per maand gaat betalen.

De specialist op het gebied van het vergelijken van verzekeringen

Een keihard nee bestaat dus niet in de ogen van geennee.nl. Eigenaar Diks staat bekend als de specialist op het gebied van het vergelijken van verzekeringen. Dat doet het al bijna vijftig jaar en dus geldt Diks als leidend en zeer ervaren. Bij Diks beseft men dat verzekeren maatwerk is en dat vergelijken meer is dan kijken wie de laagste premie biedt, het gaat altijd om het gehele plaatje. Een verzekering moet kloppen en tegemoet komen aan jouw wensen. Idealiter doet het dat tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Diks kan je volledig ontzorgen

Heb jij een verzekering gevonden, dan kun je die meteen online afsluiten. Diks kan je volledig ontzorgen en de overstap voor je regelen. In dat geval ligt het bijvoorbeeld ook de huidige verzekeraar in. En zo begint de zoektocht naar een verzekering altijd bij Diks. Ook dus als het je zelf niet lukt om een verzekering af te sluiten. Bij Diks werken mensen met ervaring en met een duidelijke missie. Twijfel je over een verzekering, heb je het gevoel dat je teveel betaalt of zoek je gewoon wat anders? Maak dan gebruik van de diensten van Diks. Daar kom je verder mee.