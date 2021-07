Onbezorgd genieten van je tuin met kunstgras

Kunstgras kopen wordt steeds populairder in Nederland. Dat is ook niet zo verbazingwekkend. De ontwikkelingen op het gebied van kunstgras staan nooit stil en wie bereid is om wat meer te betalen, kan zijn tuin voorzien van kunstgras dat met het blote oog nauwelijks van echt gras te onderscheiden is. De kwaliteit van kunstgras in het algemeen is tegenwoordig dusdanig goed dat ook mensen met een kleiner budget alsnog hun tuin kunnen voorzien van een kunstgrasmat van hoge kwaliteit. De populariteit van kunstgras valt te verklaren uit de vele voordelen die het met zich meebrengt.

Eenvoudig te leggen en geen onderhoud



Als je kiest voor kunstgras in je tuin, ben je eenmalig een paar uurtjes kwijt aan het leggen ervan. Tuurlijk, je kan ervoor kiezen om het door een hovenier te laten leggen. Zelf je kunstgras leggen is echter zo eenvoudig dat je deze kosten eenvoudig bespaart. Eenmaal gelegd, heb je er decennialang geen omkijken meer na. Regelmatig terugkerende werkzaamheden die inherent zijn aan natuurgras in je tuin zoals sproeien, grasmaaien, verticuteren, bemesten, het verwijderen van onkruid en de tijd die je nodig hebt om de randjes bij te werken behoren nu voorgoed tot de verleden tijd. Als je bedenkt dat een kunstgrasmat een levensduur heeft van 15 tot 25 jaar ga je daar een heleboel vrije middagen voor terugkrijgen. Als je jouw tuin laat onderhouden door een tuinman, zal je de eenmalige investering op termijn ruimschoots terugverdienen. Het onderhoud van kunstgras is zo eenvoudig, dat de tuinman overbodig is geworden.

De kwaliteit van kunstgras



De vezels waarvan kunstgras wordt vervaardigd zijn van de hoogste kwaliteit. De vezels zijn 100 procent UV bestendig wat ervoor zorgt dat je je nooit meer druk hoeft te maken om het felle zonlicht dat je grasmat binnen mum van tijd laat verschroeien. De grasvezels zijn niet alleen bestand tegen fel zonlicht, de structuur zorgt er ook voor dat de vezels jarenlang meegaan en zacht blijven. Kinderen kunnen er lekker op spelen en vallen zoals op natuurgras. Zware speeltoestellen kun je jarenlang op kunstgras laten staan zonder dat het de kunstgrasmat beschadigt.

Waterdoorlatend



In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de structuur van een kunstgrasmat waterdoorlatend. Alleen bij een heftige wolkbreuk kunnen plassen ontstaan die dan ook weer binnen korte tijd door de ondergrond worden afgevoerd. Als je er verzekerd van wilt zijn dat er geen onkruid door de kunstgrasmat doorkomt, leg je een zeil op de ondergrond voordat je de kunstgrasmat gaat leggen. Zorg er dan wel voor dat je over een goede drainage beschikt. Zonder goede waterafvoer kun je wel met wateroverlast te maken krijgen wanneer je een zeil onder jouw kunstgrasmat legt.