3 reden om voor sim only te kiezen in plaats van een telefoonabonnement met toestel

Om mobiel te kunnen bellen, heb je drie opties: je kunt een telefoonabonnement met toestel nemen, voor een sim only abonnement gaan of een prepaid simkaart kopen. Dat laatste wordt echter vooral gebruikt door ouders voor kinderen en voor ouderen die mobiel bereikbaar moeten zijn maar verder nauwelijks gebruikmaken van hun mobiele telefoon. Voor de meeste mensen gaat de keuze dus tussen de eerste twee opties. We bespreken drie redenen om voor sim only te kiezen in plaats van een telefoonabonnement met toestel.



Gunstigere tarieven

Sim only tarieven zijn door de beperktere diensten van de aanbieder vaak lager dan bij een telefoonabonnement met toestel. Daarvoor krijg je gewoon de dekking van één van de grote telefoonnetwerken in Nederland, je krijgt gewoon meer beltegoed voor je geld omdat de organisatie achter de telefoondiensten eenvoudiger is. Daarnaast zijn sim only abonnementen vaak flexibeler en kunnen ze voor kortere periodes afgesloten worden.

Goedkoper aan een nieuwe smartphone komen

Natuurlijk is het fijn als je met elk nieuw telefoonabonnement een nieuwe smartphone te mogen uitkiezen. En het is fijn dat je hem niet in één keer hoeft te betalen, maar dat je hem afbetaalt via je maandelijkse abonnementskosten. Maar de precies die je betaalt voor het toestel in kwestie in een constructie als deze, is zelden de gunstigste prijs. Koop je het toestel los, dan moet je hem weliswaar in één keer afrekenen, maar vaak is het mogelijk om tientallen euro’s te besparen omdat de smartphone goedkoper te vinden is dan wat een provider ervoor vraagt.

Geen BKR-registratie

Waar veel mensen zich nog steeds niet van bewust zijn, is dat een telefoonabonnement met toestel waarbij de telefoon in kwestie meer dan 250 euro waard is geregistreerd wordt bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) als een lening die afbetaald wordt. Dat is op zich niet erg, maar kredietverstrekkers kunnen dit register inzien wanneer jij ben hen aanklopt voor een lening of hypotheek. Op basis van deze gegevens kunnen zij bepalen dat je minder geld overhoudt per maand om een nieuwe lening terug te betalen en dus minder kunt lenen. Loop je minimaal twee maanden achter met betalen van je telefoonabonnement, dan krijg je een negatieve registratie en kan een kredietverstrekker jou als wanbetaler beschouwen.

Is je smartphone dus nog niet aan vervanging toe of kun je er best een in één keer afrekenen? Dan is het een betere keuze om voor een sim only abonnement te kiezen dan voor een telefoonabonnement met toestel.