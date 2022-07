Je ontwikkelen als HR-expert: hoe pak je dat aan?

HR, een afkorting van het Engelse human resources, vormt een uitdagend speelveld binnen organisaties. Het omvat het opstellen van het beleid voor het aannemen van nieuwe medewerkers, het toezicht houden op het functiehuis van de organisatie en bijvoorbeeld het ontslaan van medewerkers die niet naar behoren functioneren. Als HR-expert ligt er, kortom, heel wat op je bordje! Spreekt juist die uitdaging jou aan? Er zijn verschillende manieren waarop je jezelf kunt ontwikkelen tot een HR-expert of HR-manager. Kies bijvoorbeeld voor het volgen van een post hbo opleiding, waarmee je bestaande kennis verdiept of nieuwe kennis opdoet om je om te kunnen laten scholen naar een nieuwe functie. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden die je hebt.



Verschillende post hbo-opleidingen op het gebied van HR

Zoals reeds aangehaald werd, kun je een post hbo-opleiding overwegen wanneer je jezelf wilt specialiseren tot een HR-expert of HR-manager. Een voorbeeld van een opleiding waarvoor je hierbij kunt kiezen is een post hbo hrmopleiding in de richting van HR-businesspartner. Deze opleiding leert je denken vanuit de business, bij het bepalen van het beleid op het gebied van human resources binnen een organisatie. Tijdens de opleiding ligt de focus niet uitsluitend op het tot je nemen van de theorie uit boeken, maar juist ook op hetgeen je in de praktijk leert. Door voor een post hbo-opleiding in de richting van HRM te kiezen, ontwikkel je jezelf niet alleen tot een HR-expert. Ook doe je kennis op om aan de slag te kunnen gaan als analist of adviseur op het gebied van human resources.



Post hbo-opleidingen vervolg op reguliere hbo-opleiding

De post hbo-opleidingen worden aangeboden aan mensen die in het verleden al een reguliere hbo-opleiding hebben afgerond. Zij functioneren momenteel al op hbo-niveau, wat maakt dat men qua kennis en achtergrond aansluit op het vereiste instapniveau van een post hbo-opleiding. Overigens is een post hbo-opleiding niet de laatste stap in de opleidingen die je kunt volgen. Naast de mogelijkheid om losse, aanvullende opleidingen te volgen, zou je ook een master kunnen starten. In sommige gevallen worden ook mensen zonder afgeronde hbo-opleiding toegelaten tot een post hbo-opleiding. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld al vele jaren aan werkervaring hebben binnen het werkveld. De kennis en ervaring die zij hiermee hebben opgebouwd is voldoende om aan een post hbo-opleiding te kunnen beginnen.



Jezelf blijven ontwikkelen is cruciaal

Voor organisaties is het van groot belang medewerkers te motiveren zichzelf te blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied. Feitelijk is het een deel van human resources, waar jij je straks als HR-expert mee bezig zal houden. De kennis die je nu opdoet tijdens een opleiding, kan over enkele jaren achterhaald zijn. Dit zou invloed kunnen hebben op de prestaties van een medewerker. Het is om deze reden dat je ook op individueel niveau regelmatig een vervolgopleiding zou moeten volgen om je kennis van een update te voorzien en deze verder uit te diepen. Het houdt je interessant voor een mogelijke volgende werkgever. Daarbij groei je op deze wijze uiteindelijk uit tot een HR-expert en heb je de kans verder door te groeien naar de functie van HR-manager.



Het meest effectief is het volgen van een dergelijke opleiding, wanneer je momenteel al werkzaamheden uitvoert op het gebied van human resources. Het stelt je in staat om de kennis die je tijdens de opleiding vergaart direct in de praktijk te brengen. Zou je enkel de theorie tot je nemen, dan is de kans groot dat de kennis die je vergaart al snel weer verwatert. Iets wat je wenst te voorkomen.



Human resource management is een breed begrip

Eerder las je al dat human resource management een zeer breed begrip is. Er zijn talloze taken die hieronder vallen. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van de strategie die een organisatie aanhoudt op het gebied van HRM. Of wat te denken van een organisatie- en personeelsverandering, waarbij medewerkers mogelijk op een andere functie moeten worden gezet? Er komt ontzettend veel kijken bij zo’n verandering. Denk aan een rondgang langs het management en de OR binnen de organisatie, het nalezen van de exacte wet- en regelgeving op het gebied van organisatiewijzigingen, enzovoorts. Het kan grote gevolgen hebben voor de organisatie als geheel, maar ook voor een medewerker op individueel niveau.



Een ander aspect wat steeds vaker terugkomt binnen human resource management is het sturen op data. Data helpt HR-organisaties slimme keuzes te maken en bijvoorbeeld beleidsaanpassingen door te voeren. Het is niet voor niets, dat de HR-afdeling steeds vaker over een BI-expert of bijvoorbeeld een data analist beschikt. Vanuit de rol van een HR-expert zou je jezelf naar een van beide rollen toe kunnen werken door opleidingen te volgen en jezelf wegwijs te maken in de tools die gebruikt worden bij het analyseren van HR-gerelateerde data.