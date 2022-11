Ook relatiegeschenken worden steeds duurzamer én populairder

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. We dragen steeds vaker ons steentje bij aan een beter milieu. Zo kopen we steeds vaker tweedehands spullen, werken we vaker thuis, recyclen we afval en plaatsen we massaal zonnepanalen en warmtepompen. Dit zien we niet alleen bij particulieren, maar ook steeds meer bedrijven kiezen ervoor om duurzaam te ondernemen. Flexwerken wordt steeds vaker geaccepteerd, bedrijven bieden steeds vaker fietsplannen aan, om het reizen met de fiets te promoten, en wordt er steeds vaker gekozen voor duurzame oplossingen. Ook wat betreft relatiegeschenken. Want naast het feit dat het aanbod duurzame relatiegeschenken steeds groter wordt, kiezen ook steeds meer bedrijven voor duurzame geschenken in plaats van standaard, niet duurzame, geschenken.



Het aanbod duurzame relatiegeschenken wordt steeds groter



Er zijn steeds meer partijen die duurzame relatiegeschenken aanbieden en zich steeds meer focussen op het zo duurzaam mogelijk maken van het assortiment. Zo biedt Greengiving producten aan waarvan elk product op een bepaalde manier groen, duurzaam of milieuvriendelijk is. Zo heb je water- en energiebesparende duurzame gadgets, zoals producten op zonne-energie, energiebespaarboxen of een douchecoach. Maar ook promotionele producten met een verhaal, zoals de Dopper waterflessen, de Retulp flessen of de Tony’s Chocolonely chocoladerepen. Ook worden er steeds meer geschenken ontwikkelt die gemaakt zijn van milieuvriendelijke grondstoffen. Denk hierbij aan katoenen tassen, papieren tassen of pennen van bamboe.



Wat we ook steeds vaker voorbij zien komen zijn originele groene relatiegeschenken, zoals zaadzakjes, bloembollen en groeipapier geschenken. Maar ook eetbare producten zoals een appel met logo of een Fairtrade chocoladeletter is enorm populair. Door het ruime assortiment is er altijd wel een duurzaam relatiegeschenk wat past.



Waarom het geven van duurzame relatiegeschenken goed is



Het aanbieden van duurzame relatiegeschenken brengt diverse voordelen met zich mee. Want naast het feit dat je een bijdrage levert aan de verbetering van het milieu, is het een mooie blijk van waardering en voldoet het als een handig marketingmiddel. Door het geven van duurzame relatiegeschenken laat je als organisatie namelijk zien dat je maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk bent. Dit heeft een positief effect op de reputatie van de onderneming. Daarnaast worden duurzame relatiegeschenken vaak bedrukt met het logo en de naam van de onderneming. Dit zorgt weer voor directe promotie.



Duurzame relatiegeschenken

Duurzame relatiegeschenken kenmerken zich voornamelijk door een zo klein mogelijke voetafdruk, lange levensduur en het gebruik van duurzame materialen. Een duurzaam relatiegeschenk kan, doordat het aanbod de laatste jaren zo enorm gegroeid is, op ieder moment gegeven worden. Of het nou gaat om het afsluiten van een opdracht, een eindejaarsgeschenk of gewoon een tussentijdse blijk van waardering… door het ruime assortiment duurzame relatiegeschenken is er altijd wel een duurzaam geschenk dat past bij de onderneming. Daarnaast kunnen duurzame relatiegeschenken gepersonaliseerd worden door deze te laten bedrukken met logo, tekst en/of eigen ontwerp. Hierdoor zijn duurzame relatiegeschenken ook uitstekend om in te zetten als promotiemiddel.



Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan een kijkje op de website van Greengiving. Hier vindt je een ruim assortiment relatiegeschenken met een positieve impact op het milieu. Denk aan Doppers bedrukken en groeipapier bedrukken. Vragen? Neem dan gerust contact op met de specialisten van Greengiving. Ze helpen je graag verder!