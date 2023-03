Adoptiecijfers in Nederland dalen

Nederland was één van de laatste landen in Europa die adoptie wettelijk erkende via de Adoptiewet in 1956. Hoewel Nederland met veel politieke kwesties een koploper is, erkende ze het toch pas na de Tweede Wereldoorlog. Sinds adopteren legaal is in Nederland gaan de adoptiecijfers wel met de jaren omlaag. Lees hier meer over de reden waarom er in Nederland steeds minder geadopteerd word.

ADOPTIES PER JAAR IN NEDERLAND Jaar Kinderen 2010 750 2011 528 2012 488 2013 401 2014 354 2015 304 2016 214 2017 210 2018 156 2019 145 2020 70

Overzicht adoptiecijfers Nederland

Zoals hiernaast te zien is, zijn de adoptiecijfers in Nederland enorm aan het dalen. Binnen 10 jaar is het aantal van 750 adopties, naar 70 adopties gezakt. Dit is een enorme daling waar het einde niet snel van in zicht van is.

In het begin van het jaar 2021 heeft het kabinet het adopteren vanuit het buiteland tijdelijk stopgezet. Dit besluit was gebaseerd op een rapport van de commissie Joustra die misverstanden omschreef die vaak plaatsvonden bij adopties uit het buitenland. Mid-2022 was deze stop van buitenlandse adoptie aangepast. Kinderen uit gevaarlijke landen mochten zo wel geadopteerd worden. Adoptie binnen Nederland was al die tijd wel mogelijk.

Het adoptieproces

Het Nederlandse adoptieproces is gebaseerd op het Haags Adoptieverdrag. De procedure die in dat verdrag is vastgesteld, is erg secuur en uitgebreid. Dit is ook niet zo gek, aangezien het adopteren van een kind een serieuze zaak is. Helaas maakt dit het proces enorm lang en emotioneel vermoeiend voor de ouders die willen adopteren. Van aanmelding bij een vergunninghouder en een vog aanvragen, tot de plaatsing van het kind, kan tot 4 jaar duren. In deze tijd kan er vervolgens ook veel gebeuren wat de wachttijd nog langer maakt.

Daarnaast is het erg duur. In Nederland beginnen de kosten voor een adoptie bij €1.595,-. Dit is daarentegen alleen de prijs voor de verplichte voorlichting. Daarna komen de bemiddelingskosten er bovenop, die tussen de €12.000,- en €40.000,- schommelen. Adopteren is dus niet voor iedereen!

Trends

Veel mensen zien adoptie als laatste optie bij het starten van een familie. IVF, of In Vitro Fertilisatie, wordt zo nog sneller overwogen aangezien het stukken goedkoper is. Over de jaren heen is de technologie in de medische wereld zo geëvolueerd, dat onder andere ook de slaagkansen van een succesvolle embryotransfer met de nieuwste tools erg zijn verhoogd. Met andere woorden lijkt adoptie geen trend meer te zijn en is IVF het nieuwste beste alternatief op standaard zwangerschap. Dat, en draagmoeders.

Nadelen van adopteren

Naast de klauwen met geld en de lange wachttijd dat adoptie kost, zijn er ook na de plaatsing van het kindje veel problemen die kunnen ontstaan. Zo moet op een gegeven moment aan het kind verteld worden dat het geadopteerd is. Er kan daarna rebellie ontstaan door de, zeer begrijpelijke, emotionele staat waar het kind zich in verkeert. Ook komt het nog te vaak voor dat er contact opgezocht word met de biologische ouders of andersom. Adoptie is zwaar en lang niet voor iedereen. Niet zo gek dat de cijfers aan het dalen zijn.