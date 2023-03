Wat is RTP of variantie bij gokkasten?

Als gokker ben je vast wel eens de term variantie of RTP tegengekomen. Veel gokkasten hebben een label dat aangeeft dat ze een hoge, gemiddelde of lage volatiliteit hebben. Wij leggen uit wat deze labels betekenen en hoe u ze kunt gebruiken om een keuze te maken tussen de gokkasten wanneer u een online casino of een fysieke locatie bezoekt.

Jouw kans op winnen zijn zichtbaar

Er zijn verschillende statistieken beschikbaar die aangeven hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde gokkast of een bepaald casinospel zal uitbetalen. Deze omvatten de RTP (return to player) en het huisvoordeel.

Volatiliteit, ook bekend als variantie, is een soort statistiek die iets zegt over het risico dat u loopt bij het gokken. De hoogte van de volatiliteit geeft aan hoe vaak u zult winnen en met hoeveel - het is dus een gemakkelijke manier om uw kansen in te schatten voordat u een spel speelt.

Hoe werkt dit aan tafel?

De volatiliteit van een tafelspel als roulette kan worden uitgedrukt in één getal, aangezien de kansen duidelijk zijn bij het spelen van deze casinoklassieker.

Inzetten op een kleur (rood of zwart) geeft je 50% kans om te winnen, maar levert niet veel geld op. Inzetten op één getal is winstgevender, maar de kansen zijn daar tegen je.

Slots of gokkasten

Gokkasten bieden meer winnende combinaties dan tafelspellen, waardoor de uitbetalingsratio van de eerste niet in één getal kan worden uitgedrukt. De laatste zijn eenvoudiger qua ontwerp en uitbetalingen, maar dat geldt niet voor gokkasten

Om spelers een idee te geven van de volatiliteit van een gokkast, hebben casino-ontwikkelaar categorieën bedacht - laag, gemiddeld en hoog - om de variatie te beschrijven.



Wat is dat nou precies weer "huisvoordeel"?

Casino's (het huis) hebben altijd een voordeel. De spellen zijn ontworpen om geld op te brengen voor de casino's, niet voor de spelers. Zonder klein voordeel ten opzichte van gokkers - anders zouden ze failliet gaan!